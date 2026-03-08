إعلان

أمريكا: استئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز قريبا

كتب : عبدالله محمود

04:02 م 08/03/2026

مضيق هرمز

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن تدفق المنتجات النفطية سيستأنف قريبًا عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن ناقلة كبيرة عبرت بالفعل.

وفي تصريحات لشبكة سي إن بي سي أمس السبت، أوضح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، أن الجيش الأمريكي يعمل على وضع خطة لتمكين السفن من المرور عبر المضيق، لكنه رفض الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن التوقيت.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن أمس السبت استهداف ناقلة نفط تحمل اسم "بريما" في مضيق هرمز بعد تجاهلها التحذيرات المتكررة من القوة البحرية للحرس الثوري بشأن منع المرور وعدم أمان المضيق.

مضيق هرمز الحرب في إيران إمريكا وإيران الحرس الثوري الإيراني أزمة النفط

