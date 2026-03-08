صافرات الإنذار دوت وسط إسرائيل بعد رصد هجوم إيراني

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الإسعاف تلقى بلاغات لسقوط إصابات، وأضافت أن شخص واحد حالته متوسطة، بينما اُصيب آخرون بإصابات طفيفة.

وأكدت قيادة الجبهة الداخلية انتشار قوات البحث والإنقاذ إلى جانب فرق الطوارئ، في مواقع الارتطام بوسط إسرائيل.

وأفادت وكالة فرانس برس بوقوع ما لا يقل عن 10 انفجارات فوق تل أبيب، المركز التجاري لإسرائيل، الأحد، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصده صواريخ جديدة أُطلقت من إيران.

وفي مؤتمر صحفي منفصل، قال المتحدث باسم الجيش، نداف شوشاني، إن "القدرة النارية الإيرانية انخفضت بشكل كبير في جميع أنحاء المنطقة، وليس فقط باتجاه إسرائيل".