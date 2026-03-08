إعلان

صافرات الإنذار دوت وسط إسرائيل بعد رصد هجوم إيراني

كتب : وكالات

02:48 م 08/03/2026

انفجارات بشمال إسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الإسعاف تلقى بلاغات لسقوط إصابات، وأضافت أن شخص واحد حالته متوسطة، بينما اُصيب آخرون بإصابات طفيفة.

وأكدت قيادة الجبهة الداخلية انتشار قوات البحث والإنقاذ إلى جانب فرق الطوارئ، في مواقع الارتطام بوسط إسرائيل.

وأفادت وكالة فرانس برس بوقوع ما لا يقل عن 10 انفجارات فوق تل أبيب، المركز التجاري لإسرائيل، الأحد، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصده صواريخ جديدة أُطلقت من إيران.

وفي مؤتمر صحفي منفصل، قال المتحدث باسم الجيش، نداف شوشاني، إن "القدرة النارية الإيرانية انخفضت بشكل كبير في جميع أنحاء المنطقة، وليس فقط باتجاه إسرائيل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون
دراما و تليفزيون

"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون
بالبكاء والدموع.. انهيار الشحات مبروك لحظة توديع زوجته في كفر الشيخ- صور
أخبار المحافظات

بالبكاء والدموع.. انهيار الشحات مبروك لحظة توديع زوجته في كفر الشيخ- صور

غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
شئون عربية و دولية

غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
شئون عربية و دولية

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
انتصار السيسى: فى يوم المرأة العالمى نحتفى بدورها العظيم فى بناء المجتمعات
أخبار مصر

انتصار السيسى: فى يوم المرأة العالمى نحتفى بدورها العظيم فى بناء المجتمعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه