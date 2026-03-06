أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدمير المخبأ المحصن "تحت الأرض" الذي كان مخصصا للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في العاصمة طهران، وسط اشتعال جبهات المواجهة الإقليمية.

تفاصيل الهجوم الجوي المكثف

بحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، أوضح البيان العسكري، اليوم الجمعة، أن الهجوم نفذته 50 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، حيث ألقت نحو 100 قنبلة على الموقع الواقع أسفل "مجمع القيادة" الإيراني، مشيرا إلى أن المخبأ كان يمتد تحت عدة شوارع ويضم غرفا محصنة لاجتماعات كبار قادة النظام.

تصفية "خامنئي" قبل الاستخدام

كشف الجيش الإسرائيلي أن المخبأ كان بمثابة "أصل طوارئ آمن" لإدارة الحرب من قبل المرشد الإيراني، إلا أنه تم "تصفية خامنئي" في ضربة سابقة يوم السبت الماضي قبل أن يتمكن من استخدامه.

وذكر البيان، أن المجمع استمر في العمل كمركز قيادة لكبار مسؤولي النظام الإيراني حتى لحظة تدميره اليوم، بعد سلسلة من الضربات التي طالت مكتب الرئاسة ومقر مجلس الأمن القومي.

يأتي هذا الهجوم وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.