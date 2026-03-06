قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه تم القضاء على القادة الإيرانيين.

وفي مقابلة مع شبكة "ايه بي سي نيوز"، ادعى ترامب تدمير 58% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية حتى الآن، معتبرا أن إيران تعرضت لدمار سيستغرق 10 سنوات قبل أن تتمكن من إعادة بناء قدراتها مجددا.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني للضربات، أكد ترامب أن الأمر سينتهي عندما يريد هو ذلك، رغم ادعاءات البعض بأن العمليات العسكرية قد انتهت بالفعل.

شروط تعيين المرشد الأعلى

وفي مقابلة منفصلة مع موقع "أكسيوس"، شدد ترامب على رغبته في التدخل المباشر بملف تعيين المرشد الأعلى الإيراني القادم عقب مقتل علي خامنئي في الغارات الأمريكية الإسرائيلية.

وشبّه ترامب هذا الدور بما حدث مع ديلسي رودريجيز في فنزويلا، واصفا ابن خامنئي بأنه شخص تافه وغير مقبول لتولي القيادة، معتبرا أن محاولات تنصيبه هي مضيعة للوقت.

مستقبل القيادة في طهران

وأشار ترامب، إلى أنه يرفض وجود أي شخصية متشددة في سدة الحكم، لأن ذلك قد يقود الولايات المتحدة للعودة إلى الحرب في غضون 5 سنوات.

وبينما دعا ترامب، في مقطع فيديو سابق الشعب الإيراني لتولي زمام أمور حكومتهم بأنفسهم، فإنه أكد في حديثه البحث عن شخصية تجلب الوئام والسلام، موضحا أن الباب لا يزال مفتوحا للعمل مع قادة جدد يبرزون من رحم الصراع الحالي للمشاركة في تعيين المرشد الأعلى الإيراني القادم.