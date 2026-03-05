إعلان

لاريجاني يحمّل ترامب وإسرائيل مسؤولية سقوط ضحايا من الأطفال بعد قصف مدرسة في ميناب

كتب : مصراوي

08:45 م 05/03/2026

لاريجاني

سلطت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية الضوء على تصريحات أدلى بها كبير المسؤولين الأمنيين الإيرانيين علي لاريجاني اليوم الخميس، حيث حمّل خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل مسؤولية مقتل الأطفال بعد قصف مدرسة إيرانية في الأيام الأولى للعملية المشتركة ضد إيران.

ونقلت الصحيفة عن لاريجاني ما نشره على منصة "إكس"، حيث قال إن "المجرمين الأمريكيين والإسرائيليين" قد لطخوا نظرية "السلام عبر القوة" بالدماء بعد القصف الذي استهدف مدينة ميناب.

من جهتها، أكدت إدارة الرئيس الأمريكي أنها تجري تحقيقاً لتحديد مصدر الضربة التي استهدفت المدرسة، حسبما ذكرت الصحيفة. وعند سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة قد نفذت الضربة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "ليس لدينا علم بذلك".

وأضافت ليفيت أن "وزارة الحرب تحقق في هذا الأمر"، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تستهدف المدنيين على عكس الجانب الإيراني، وقالت: "أحذر من توجيه أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر باستهداف المدنيين، فهذا ليس ما تفعله قواتنا المسلحة".

كما تناول وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث الوضع قائلا: "كل ما يمكنني قوله هو أننا نجري تحقيقا في هذا الأمر. نحن، بالطبع، لا نستهدف المدنيين أبدا، لكننا نراجع الأمر ونتحقق منه".

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قد أعلنت أن قنبلة انفجرت يوم السبت وأسفرت عن مقتل 175 شخصا على الأقل، غالبيتهم من الأطفال.

