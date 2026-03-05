إعلان

بشعار "يا معز المؤمنين".. الحرس الثوري الإيراني يُطلق الموجة 20 ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية

كتب : مصطفى الشاعر

08:14 م 05/03/2026

الحرس الثوري الإيراني

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن تنفيذ الموجة العشرين من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "يا معز المؤمنين"، وذلك في إطار التصعيد العسكري المتواصل مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفاد الحرس الثوري، في بيان رسمي عاجل، اليوم الخميس، بأن هذه الموجة شملت عمليات مشتركة ومتنوعة وواسعة النطاق شاركت فيها مختلف صنوف القوات المسلحة، واستهدفت بشكل مباشر حزمة من الأهداف الاستراتيجية التابعة للجانبين الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة.

رد إيراني مستمر بالمنطقة

تأتي هذه التحركات العسكرية ضمن سلسلة الردود الإيرانية المستمرة على ما وصفه البيان بـ "العدوان الأمريكي الإسرائيلي" ضد الجمهورية الإسلامية.

وواصلت القوات الإيرانية قصفها "المكثف" للمصالح والقواعد الأمريكية المنتشرة في دول الخليج والمنطقة، بالتزامن مع شن هجمات صاروخية عنيفة استهدفت العمق الإسرائيلي، مما أدى إلى رفع حالة الاستنفار العسكري إلى الدرجات القصوى في كافة جبهات الصراع.

استنفار إيراني لمواجهة واشنطن

في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، استعداد بلاده الكامل للتصدي لأي "غزو بري أمريكي محتمل"، مؤكدا أن طهران لن تتراجع أمام الضغوط العسكرية.

