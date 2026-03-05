إعلان

نائبة أمريكية تهاجم ترامب: حربك على إيران مبنية على أكاذيب وليس لديك خطة لإنهائها

كتب : محمد جعفر

04:02 م 05/03/2026

مجلس الشيوخ الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت السيناتور الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن إن إحاطة سرية بشأن الحرب التي شنها الرئيس دونالد ترامب على إيران كشفت أن الوضع المرتبط بهذا الصراع المثير للجدل أكثر خطورة مما كان متوقعًا.
وجاءت تصريحات وارن، عضو مجلس الشيوخ، بعدما شاركت ضمن عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي في اجتماع مغلق عُقد الثلاثاء الماضي لمناقشة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، محذرًة من أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك خطة واضحة لإنهاء الصراع، ولا مبررًا حقيقيًا لبدئه.


"الأمر أسوأ بكثير مما كنتم تعتقدون"


وقالت وارن، البالغة من العمر 76 عامًا، في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت: "هذا ما يمكنني قوله: الأمر أسوأ بكثير مما كنتم تعتقدون، أنتم محقون في قلقكم"، وأضافت: "لا تملك إدارة ترامب أي خطة تجاه إيران، هذه الحرب غير الشرعية مبنية على الأكاذيب، وقد شُنّت دون وجود تهديد وشيك لأمتنا، وحتى الآن لم يقدّم دونالد ترامب أي سبب واضح لهذه الحرب، كما يبدو أنه لا يملك خطة لإنهائها".


النضال من أجل إنهاء الحرب


وتابعت وارن: "مثل كثيرين منكم، أشعر بغضب شديد مما يفعله دونالد ترامب، وأشعر بالحزن على من قُتلوا بالفعل في هذا الصراع غير الضروري، وسأواصل بذل كل ما في وسعي للنضال من أجل إنهاء هذه الحرب".
وكان أحد المبررات التي طرحها ترامب لبدء الحرب يتمثل في أن إيران كانت تستعد لشن هجوم مسبق غير مبرر على القوات أو القواعد الأمريكية في المنطقة، أو أنها تعمل على تطوير صواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية، غير أن هذه المزاعم لم تدعمها الأدلة حتى الآن، وفق "وارن".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ الأمريكي قرار الشيوخ الأمريكي الرئيس الأمريكي ترامب الحرب على إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
بالفيديو.. لاعبة إيران تبكي أثناء الحديث عن الحرب في بلادها
مصراوي ستوري

بالفيديو.. لاعبة إيران تبكي أثناء الحديث عن الحرب في بلادها
25صورة من استعدادات "إفطار المطرية" بمشاركة الهلال الأحمر
أخبار وتقارير

25صورة من استعدادات "إفطار المطرية" بمشاركة الهلال الأحمر
هل يتم تأجيل كأس العالم 2026؟.. تقرير يوضح اتجاه الفيفا
رياضة عربية وعالمية

هل يتم تأجيل كأس العالم 2026؟.. تقرير يوضح اتجاه الفيفا
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
شئون عربية و دولية

"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور