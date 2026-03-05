قالت السيناتور الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن إن إحاطة سرية بشأن الحرب التي شنها الرئيس دونالد ترامب على إيران كشفت أن الوضع المرتبط بهذا الصراع المثير للجدل أكثر خطورة مما كان متوقعًا.

وجاءت تصريحات وارن، عضو مجلس الشيوخ، بعدما شاركت ضمن عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي في اجتماع مغلق عُقد الثلاثاء الماضي لمناقشة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، محذرًة من أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك خطة واضحة لإنهاء الصراع، ولا مبررًا حقيقيًا لبدئه.



"الأمر أسوأ بكثير مما كنتم تعتقدون"



وقالت وارن، البالغة من العمر 76 عامًا، في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت: "هذا ما يمكنني قوله: الأمر أسوأ بكثير مما كنتم تعتقدون، أنتم محقون في قلقكم"، وأضافت: "لا تملك إدارة ترامب أي خطة تجاه إيران، هذه الحرب غير الشرعية مبنية على الأكاذيب، وقد شُنّت دون وجود تهديد وشيك لأمتنا، وحتى الآن لم يقدّم دونالد ترامب أي سبب واضح لهذه الحرب، كما يبدو أنه لا يملك خطة لإنهائها".



النضال من أجل إنهاء الحرب



وتابعت وارن: "مثل كثيرين منكم، أشعر بغضب شديد مما يفعله دونالد ترامب، وأشعر بالحزن على من قُتلوا بالفعل في هذا الصراع غير الضروري، وسأواصل بذل كل ما في وسعي للنضال من أجل إنهاء هذه الحرب".

وكان أحد المبررات التي طرحها ترامب لبدء الحرب يتمثل في أن إيران كانت تستعد لشن هجوم مسبق غير مبرر على القوات أو القواعد الأمريكية في المنطقة، أو أنها تعمل على تطوير صواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية، غير أن هذه المزاعم لم تدعمها الأدلة حتى الآن، وفق "وارن".



