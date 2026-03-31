أعلن وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف أن منشأة للصناعات الدوائية في إيران تم استهدافها وقصفها.

وقال ظريف على موقع إكس اليوم الثلاثاء: "بعد شهر من جرائم الحرب، تم اليوم استهداف شركة توفيق دارو للأبحاث والهندسة".

وأكد أن "المعتدين اليائسين- الذين فشلوا في تحقيق أوهامهم الشيطانية -ضربوا عمدا منشأة لإنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة، بما في ذلك أدوية لعلاج السرطان".

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "مجرمي الحرب في إسرائيل يقصفون الآن شركات الأدوية بشكل علني وبلا خجل. نواياهم واضحة".

وحذر عراقجي على موقع "إكس" من أن "قواتنا المسلحة القوية ستعاقب المعتدين بشدة".