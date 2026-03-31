حسمت روسيا الجدل المثار حول مكان وجود المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، مؤكدة بقاءه داخل الأراضي الإيرانية رغم الأنباء التي ترددت عن إجلائه إلى موسكو جراء العمليات العسكرية الجارية.

موسكو تنفي مغادرة المرشد الإيراني في ظل حرب إيران

أدلى سفير روسيا لدى إيران أليكسي ديدوف بتصريحات رسمية ردا على التساؤلات المتعلقة بمكان وجود مجتبى خامنئي، نافيا صحة الشائعات التي أشارت إلى احتمالية نقله إلى العاصمة موسكو.

وأوضح ديدوف أن الزعيم الجديد يتواجد بالفعل في بلاده، مشيرا إلى أنه يمتنع عن الظهور العلني "لأسباب واضحة" تتعلق بالأمن والظروف الراهنة.

الوضع الصحي للمرشد وتداعيات صراع إيران وأمريكا

يأتي هذا التوضيح الروسي بعد مرور ما يزيد عن 3 أسابيع على تنصيب مجتبى خامنئي دون أي ظهور رسمي، في ظل تصاعد حدة المواجهة بين إيران وأمريكا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن المرشد أصيب خلال الهجوم الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل والده ونخبة من القيادات العسكرية.

وبحسب المصدر، فإن الإصابات شملت كسرا في القدم وكدمة في العين اليسرى وجروحا في الوجه، وهو ما يفسر غيابه عن المشهد العام خلال حرب إيران.

وفي المقابل، صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأن المرشد "من المحتمل أن يكون مشوها"، وهي ادعاءات أطلقتها واشنطن دون تقديم أدلة ملموسة، مما يزيد من غموض المشهد حول مكان وجود مجتبى خامنئي وحالته الفعلية.