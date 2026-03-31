"لن ننسى".. ترامب يهاجم فرنسا بعد منعها عبور طائرات عسكرية متجهة لإسرائيل

كتب : محمد جعفر

02:02 م 31/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار فرنسا منع مرور الطائرات العسكرية الأمريكية المتجهة إلى إسرائيل والمحمّلة بالإمدادات العسكرية عبر الأجواء الفرنسية.

وقال ترامب في منشور على منصة إكس: "لم تسمح فرنسا للطائرات المتجهة إلى إسرائيل والمحمّلة بالإمدادات العسكرية بالتحليق فوق أراضيها، لقد كانت فرنسا غير متعاونة على الإطلاق فيما يتعلق بـ "جزار إيران"، التي تم القضاء عليه بنجاح، ستتذكر الولايات المتحدة ذلك جيدًا."

وتعكس تصريحات ترامب توتراً في العلاقات بين واشنطن وباريس بشأن دعم العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

إيران وامريكا الحرب على إيران ترامب وفرنسا إمدادات أمريكا لإسرائيل

