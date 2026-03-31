أفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية بأن السلطات في روما منعت طائرات قاذفة أمريكية من الهبوط في قاعدة سيغونيلا الجوية بصقلية قبل عدة ليالٍ، في واقعة بقيت طي الكتمان لفترة، وقد يكون لها تأثير على العلاقات بين إيطاليا والولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الأركان الإيطالي لوتشيانو بورتولانو أبلغ وزير الدفاع غيدو كروسيتو بالواقعة فور حدوثها، لبحث كيفية التعامل مع الموقف واتخاذ القرار المناسب.

وبحسب التقرير، فقد أُخطرت القيادة العسكرية الإيطالية بخطة طيران لعدد من القاذفات الأمريكية تتضمن الهبوط في قاعدة سيغونيلا قبل التوجه إلى الشرق الأوسط، غير أن هذه الخطة وصلت بعد إقلاع الطائرات بالفعل، ومن دون طلب إذن مسبق أو إجراء مشاورات مع الجانب الإيطالي.

وكان وزير الدفاع الإيطالي قد أكد في تصريحات سابقة أمام البرلمان أن أي عملية عسكرية لا تغطيها الاتفاقيات القائمة تتطلب ترخيصاً من البرلمان، كما أوضح أن الطائرات المدرجة في خطة الطيران تخضع لما يعرف بـ"التحفظ"، ما يعني أنه لا يسمح لها بالهبوط إلا في حالات الطوارئ.

وفي ضوء ذلك، قام بورتولانو، بتفويض مباشر من وزير الدفاع، بإبلاغ القيادة الأمريكية بعدم السماح للطائرات بالهبوط في قاعدة سيغونيلا لعدم الحصول على التصاريح اللازمة وعدم إجراء أي تنسيق مسبق مع السلطات الإيطالية.

يأتي ذلك بالتزامن مع، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الاثنين، والتي أوضح فيها أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى إعادة تقييم علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد انتهاء الحرب الجارية.