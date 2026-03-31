إعلان

متجهة للشرق الأوسط ..إيطاليا تمنع طائرات أمريكية من الهبوط في قاعدة عسكرية

كتب : محمد جعفر

11:56 ص 31/03/2026

قاذفات أمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية بأن السلطات في روما منعت طائرات قاذفة أمريكية من الهبوط في قاعدة سيغونيلا الجوية بصقلية قبل عدة ليالٍ، في واقعة بقيت طي الكتمان لفترة، وقد يكون لها تأثير على العلاقات بين إيطاليا والولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الأركان الإيطالي لوتشيانو بورتولانو أبلغ وزير الدفاع غيدو كروسيتو بالواقعة فور حدوثها، لبحث كيفية التعامل مع الموقف واتخاذ القرار المناسب.

وبحسب التقرير، فقد أُخطرت القيادة العسكرية الإيطالية بخطة طيران لعدد من القاذفات الأمريكية تتضمن الهبوط في قاعدة سيغونيلا قبل التوجه إلى الشرق الأوسط، غير أن هذه الخطة وصلت بعد إقلاع الطائرات بالفعل، ومن دون طلب إذن مسبق أو إجراء مشاورات مع الجانب الإيطالي.

وكان وزير الدفاع الإيطالي قد أكد في تصريحات سابقة أمام البرلمان أن أي عملية عسكرية لا تغطيها الاتفاقيات القائمة تتطلب ترخيصاً من البرلمان، كما أوضح أن الطائرات المدرجة في خطة الطيران تخضع لما يعرف بـ"التحفظ"، ما يعني أنه لا يسمح لها بالهبوط إلا في حالات الطوارئ.

وفي ضوء ذلك، قام بورتولانو، بتفويض مباشر من وزير الدفاع، بإبلاغ القيادة الأمريكية بعدم السماح للطائرات بالهبوط في قاعدة سيغونيلا لعدم الحصول على التصاريح اللازمة وعدم إجراء أي تنسيق مسبق مع السلطات الإيطالية.

يأتي ذلك بالتزامن مع، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الاثنين، والتي أوضح فيها أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى إعادة تقييم علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد انتهاء الحرب الجارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قاذفات أمريكية أزمة قاعدة سيغونيلا الناتو وإيطاليا الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدولار يقفز بمنتصف تعاملات اليوم ويسجل مستوى قياسيا جديدا
اقتصاد

الدولار يقفز بمنتصف تعاملات اليوم ويسجل مستوى قياسيا جديدا
"بالزي الفرعوني".. محمد صلاح يثير الجدل بالظهور مع بيكهام.. ما القصة؟
رياضة محلية

"بالزي الفرعوني".. محمد صلاح يثير الجدل بالظهور مع بيكهام.. ما القصة؟
المحكمة تبرئ فيريال يوسف من اتهام التشهير بالفنانة نادية الجندي
حوادث وقضايا

المحكمة تبرئ فيريال يوسف من اتهام التشهير بالفنانة نادية الجندي
وفاة هالة مصطفى رئيس التحرير السابق لمجلة السياسة الدولية
أخبار مصر

وفاة هالة مصطفى رئيس التحرير السابق لمجلة السياسة الدولية
"حزين".. شبانة يكشف مفاجأة بشأن تولي الركراكي تدريب الأهلي
رياضة محلية

"حزين".. شبانة يكشف مفاجأة بشأن تولي الركراكي تدريب الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
الذهب يعود للانخفاض ببداية التعاملات
"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة الأيام المقبلة