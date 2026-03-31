إعلان

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

05:26 ص 31/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل 4 من جنوده وإصابة 3 آخرين في معارك جنوب لبنان، بحسب سكاي نيوز.

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال في وقت سابق،إنه قرر زيادة نطاق العمليات العسكرية البرية في الأراضي اللبنانية، في خطوة تأتي بالتزامن مع اشتعال جبهة حرب إيران.

كشف نتنياهو، عن توجه نحو توسيع رقعة التوغل في الجنوب اللبناني، مبينا أن التحرك يهدف إلى تمديد ما أطلق عليه "الشريط الأمني الحالي".

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافاته ضد حزب الله، مشددا على وجود تصميم تام لإحداث تغيير جذري في الواقع الأمني بالمناطق الشمالية، لا سيما وأن الحزب لا يزال يمتلك قدرات متبقية لشن هجمات صاروخية.

تأتي هذه التطورات العسكرية في مرحلة حرجة تمر بها المنطقة جراء حرب إيران، في حين لم يتم الإعلان عن معلومات تفصيلية فورية حول الأبعاد الجغرافية الجديدة للغزو الإسرائيلي المرتقب.

الجيش الإسرائيلي انهيار الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان لبنان معارك في جنوب لبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها