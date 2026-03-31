الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل 4 من جنوده وإصابة 3 آخرين في معارك جنوب لبنان، بحسب سكاي نيوز.

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال في وقت سابق،إنه قرر زيادة نطاق العمليات العسكرية البرية في الأراضي اللبنانية، في خطوة تأتي بالتزامن مع اشتعال جبهة حرب إيران.

كشف نتنياهو، عن توجه نحو توسيع رقعة التوغل في الجنوب اللبناني، مبينا أن التحرك يهدف إلى تمديد ما أطلق عليه "الشريط الأمني الحالي".

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافاته ضد حزب الله، مشددا على وجود تصميم تام لإحداث تغيير جذري في الواقع الأمني بالمناطق الشمالية، لا سيما وأن الحزب لا يزال يمتلك قدرات متبقية لشن هجمات صاروخية.

تأتي هذه التطورات العسكرية في مرحلة حرجة تمر بها المنطقة جراء حرب إيران، في حين لم يتم الإعلان عن معلومات تفصيلية فورية حول الأبعاد الجغرافية الجديدة للغزو الإسرائيلي المرتقب.