واصل الجيش الإسرائيلي هجماته داخل إيران، وأعلن عن استهداف مواقع عسكرية حساسة، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي الإيراني قرب بحر قزوين في شمال البلاد.

واستهدفت الغارات خلال الساعات الأخيرة بنى تحتية عسكرية متعددة، شملت مواقع لإنتاج الوسائل القتالية والطائرات المسيرة ومحركاتها، إضافة إلى مجمعات للبحث والتطوير ومقرات لقوات الحرس الثوري ومراكز للباسيج في غرب إيران، مع استخدام نحو 400 ذخيرة لإغراق 170 هدفا، وفق مصادر إسرائيلية.

أفادت تقارير، أن إسرائيل تقدم دعما استخباراتيا للولايات المتحدة، تحسينا لإمكانية تنفيذ عمليات برية مستقبلية، مثل فتح مضيق هرمز أو السيطرة على مخزون الطاقة الإيراني في جزيرة خرج.

على صعيد أمريكي، نشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، فيديو يظهر عمليات قصف متواصلة لمواقع في إيران، مؤكدة أن الهدف من هذه الضربات هو تقويض قدرة النظام الإيراني على إبراز القوة خارج حدود بلاده بطرق استراتيجية وذات تأثير ملموس.

وأوضحت القيادة أن العمليات تستهدف بنى تحتية عسكرية حيوية، بما في ذلك منشآت إنتاج الصواريخ والوسائل القتالية، بهدف الحد من أي تهديد محتمل يمكن أن يمس مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وبحسب الجيش الأمريكي، تتمركز مئات من القوات الخاصة في الشرق الأوسط، بينها عناصر من البحرية الأمريكية (Navy SEALs)، والرينجرز، والمارينز، إضافة إلى مظليين من الجيش الأمريكي، لمنح واشنطن خيارات عسكرية متعددة ضد إيران.

وتؤكد هذه التطورات استمرار تصاعد الصراع العسكري في المنطقة، مع توسع نطاق عمليات إسرائيل والولايات المتحدة وتنفيذ ضربات ضد البنية العسكرية الإيرانية.

وأكدت مصادر أمريكية أن العمليات الأمريكية استهدفت تقويض القدرة الإيرانية، مع القضاء على نحو 92% من الصواريخ الباليستية الإيرانية و75% من المنشآت الدفاعية والصناعية، في حين ردت إيران بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في محافظة أصفهان.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي دخلت شهرها الثاني، وسط الحديث حول إمكانية الدخول في مفاوضات لإنهائها دون تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن، وفقا لروسيا اليوم.