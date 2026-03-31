لحظة توقيع عضوة الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين- فيديو

كتب : محمد أبو بكر

05:20 ص 31/03/2026 تعديل في 05:29 ص

شهدت جلسة الكنيست الإسرائيلي في القدس المحتلة، قيام إحدى عضوات الكنيست بتوقيع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

كان ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يحتفل داخل الكنيست عقب إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك خلال جلسة عُقدت في مدينة القدس.


وأظهر فيديو احتفال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وهو يلوّح بزجاجة كحول ويشرب الشمبانيا برفقة أعضاء من حزب "عوتسما يهوديت"، تعبيرًا عن فرحته بإقرار القانون الذي يثير انتقادات دولية واسعة.


