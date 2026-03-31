الكنيست الإسرائيلي يصوت على إعدام الفلسطينيين



شهدت جلسة الكنيست الإسرائيلي في القدس المحتلة، قيام إحدى عضوات الكنيست بتوقيع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

كان ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يحتفل داخل الكنيست عقب إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك خلال جلسة عُقدت في مدينة القدس.



وأظهر فيديو احتفال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وهو يلوّح بزجاجة كحول ويشرب الشمبانيا برفقة أعضاء من حزب "عوتسما يهوديت"، تعبيرًا عن فرحته بإقرار القانون الذي يثير انتقادات دولية واسعة.



