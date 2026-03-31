إعلان

دبي: تم تأمين سلامة جميع أفراد طاقم ناقلة النفط الكويتية البالغ عددهم 24 شخصا

كتب : مصراوي

03:49 ص 31/03/2026

ناقلات النفط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت الإمارات، فجر اليوم الثلاثاء، تعامل الجهات المختصة في دبي مع حادث ناجم عن طائرة مسيّرة تعرضت له ناقلة نفط كويتية.

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور على حسابه في "إكس": "أكدت الجهات المختصة في دبي تعاملها مع حادث ناجم عن طائرة مسيرة تعرضت له ناقلة نفط كويتية في مياه دبي المخطاف E دون تسجيل أي إصابات".

أكدت الجهات المختصة في دبي تعاملها مع حادث ناجم عن طائرة مسيرة تعرضت له ناقلة نفط كويتية في مياه دبي (المخطاف E) من دون تسجيل أي إصابات.

وتعمل فرق الإطفاء البحري حاليا على السيطرة على الحريق، والتعامل مع الحادث وفق الإجراءات المتبعة، وسيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات لحظة.

أضاف المكتب: "تعمل فرق الإطفاء البحري حاليا على السيطرة على الحريق، والتعامل مع الحادث وفق الإجراءات المتبعة".

تواصل الفرق المختصة في دبي حاليا عمليات مكافحة الحريق الذي تعرضت له ناقلة نفط كويتية، من دون تسجيل أي إصابات، وتم تأمين سلامة جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصا.

تابع: "تواصل الفرق المختصة في دبي حاليا عمليات مكافحة الحريق الذي تعرضت له ناقلة نفط كويتية، من دون تسجيل أي إصابات وتم تأمين سلامة جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصا".

وأكد أنه سيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات لحظة توافرها، وفقا لسكاي نيوز.

كانت الإمارات قد أعلنت الثلاثاء، تعامل الجهات المختصة في دبي مع حادث حريق في منزل نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض للدفاعات الجوية.

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور على حسابه في "إكس"، أن الجهات المختصة في دبي: "تعاملت مع حادث حريق في منزل مهجور بمنطقة البدع نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض للدفاعات الجوية".

ووفق المكتب تم تسجيل 4 إصابات بسيطة لأشخاص كانوا متواجدين بالقرب من المنزل.

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أيضا، تعامل الجهات المختصة، الإثنين، مع حادث ناجم عن استهداف مبنى إداري في المنطقة الوسطى بمسيرة قادمة من إيران.

ذكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في منشور على حسابه في "إكس"، أن الجهات المختصة في إمارة الشارقة: "تتعامل اليوم الإثنين الموافق 30 مارس مع حادث ناجم عن استهداف المبنى الإداري لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى، بطائرة مسيرة قادمة من إيران".

وفجر الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الإماراتية في منشور على حسابها في "إكس": "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وأضافت: "تؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ناقلة النفط ناقلة النفط الكويتية الإمارات حكومة دبي طائرات مسيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"
زووم

أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"
تقارير: ترامب مستعد لـ إنهاء الحرب ضد إيران دون إعادة فتح مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

تقارير: ترامب مستعد لـ إنهاء الحرب ضد إيران دون إعادة فتح مضيق هرمز
"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
حوادث وقضايا

"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
أخبار مصر

أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها