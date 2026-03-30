السلطات الأمريكية: طالب في مدرسة ثانوية بولاية تكساس يطلق النار على مدرسته ثم يقتل نفسه بالرصاص

كتب : مصراوي

09:37 م 30/03/2026

شرطة ولاية تكساس الأمريكية

ذكرت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين، أن طالبا في مدرسة ثانوية بولاية تكساس أطلق النار على مدرسته ثم قتل نفسه بالرصاص.
وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة كومال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن إطلاق النار وقع في مدرسة هيل كانتري كوليدج الإعدادية الثانوية في بولفيردي. وتم نقل المعلمة إلى مستشفى سان أنطونيو، لكن مكتب قائد الشرطة لم يكن لديه علم بأي مستجدات بشأن حالتها الصحية. وقال المكتب إن الطالب 15 عاما لقي حتفه في مكان الحادث.
وقال متحدث باسم مكتب قائد الشرطة لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن الطالب توفي متأثرا بعيار ناري أطلقه على نفسه.
وأضاف أنه تم إغلاق المدرسة ونقل الطلاب إلى مدرسة إعدادية لجمعهم مع آبائهم.

