ترامب: إيران وافقت على أغلب شروطنا.. وأرسلت شحنات نفط لإثبات جديتها


كتب- مصطفى الشاعر:

03:30 ص 30/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن طهران وافقت على معظم البنود الـ15 التي قدّمتها واشنطن عبر الوسيط الباكستاني لإنهاء الحرب، مقابل تقديم شحنات نفطية ضخمة.

قال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "لقد وافقوا على الخطة طلبنا 15 شيئا، واستجابوا لأغلبها، وسنطلب أمورا أخرى"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فجر اليوم الإثنين.

كشف ترامب عن "عربون محبة" إيراني لإثبات الجدية، قائلا: "لقد قدموا لنا 10 شحنات نفط ضخمة قبل أيام، واليوم قدموا 20 شحنة أخرى سيبدأ شحنها غدا".

وأضاف الرئيس الأمريكي بلهجته المعهودة: "لقد قلت إنهم قدموا لي هدية، والآن أستطيع القول إنها 30 ناقلة نفط عملاقة لبرهنة جديتهم في التفاوض".

بحسب مصادر مطلعة لـ"سي إن إن"، تتضمن قائمة المطالب الأمريكية الـ 15 قيودا صارمة على قدرات طهران الدفاعية، ووقف دعم الأذرع العسكرية في المنطقة، بالإضافة إلى "الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود"، والتزاما كاملا بعدم امتلاك سلاح نووي.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

