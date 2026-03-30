كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تطورات مثيرة في مضيق هرمز، مؤكدا أن طهران سمحت بمرور 20 ناقلة نفط ترفع علم باكستان كـ "هدية" للبيت الأبيض.

أوضح ترامب، في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فجر اليوم الإثنين، أن محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، هو من صرح بمرور هذه السفن، قائلا: "المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية".

وعن العمليات العسكرية، قال ترامب بوضوح: "لقد قصفنا 13 ألف هدف في إيران، ومتبقي لدينا حوالي 3 آلاف هدف آخر".

ورغم ذلك، أشار إلى إمكانية التوصل لاتفاق "بسرعة كبيرة" لإعادة فتح الممر الملاحي الذي يتدفق عبره خمس نفط العالم.

وفجّر ترامب، مفاجأة حول هيكل السلطة في طهران، زاعما أن إيران شهدت بالفعل "تغييرا للنظام" بعد مقتل المرشد علي خامنئي وكبار المسؤولين، واصفا المجموعة التي يتفاوض معها الآن بأنها "مجموعة مختلفة تماما وأكثر احترافية".

وحول مصير مجتبى خامنئي نجل المرشد، جدد دونالد ترامب شكوكه قائلا: "الابن إما مات أو في حالة سيئة للغاية لم نسمع عنه شيئا، لقد انتهى"، وذلك رغم تأكيدات طهران الرسمية بسلامته بعد اختفائه عن الأنظار.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.