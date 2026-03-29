أكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أنه إذا لم يحدث انهيار للنظام الإيراني أو إذعان كامل أو انقلاب ناعم أو خشن، فإن الحرب بين إيران وأمريكا قد تستمر لسنوات طويلة.

وقال العميد سمير راغب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن حرب أوكرانيا كانت متوقع انتهاؤها في أسبوع أو أسبوعين، رغم أن روسيا قوة ضخمة وأوكرانيا دولة ضعيفة، بينما إيران كقوة عسكرية أقوى من أوكرانيا، ومع ذلك فإن الصراع معها سيكون أطول وأكثر تعقيدًا.

وأوضح أن الجانب الإيراني لا يثق في التفاوض الأمريكي بعد الخداع السابق، حيث كانوا يتفاوضون مباشرة قبل ليلة من الضربة، مما يجعل الوصول إلى حل سياسي سريع أمرًا صعبًا، وأن إيران لا تحارب أمريكا مباشرة بل تضغط على اقتصاد العالم عبر استهداف دول الخليج وتهديد مضيق هرمز.

وأشار إلى أن العملية البرية صعبة التنفيذ بسبب الطبيعة الجغرافية والتضاريس الإيرانية، وأن الدول المجاورة (باكستان، أفغانستان، تركمانستان، أذربيجان، أرمينيا، تركيا) لا تسمح بدخول قوات أمريكية برية، مما يجعل العراق هو الخيار الوحيد الممكن، سواء من كردستان أو الجنوب.

وشدد العميد سمير راغب على أن التفاوضات مهمة لتحديد خطوط حمراء لمنع انفجار الصراع، لكن الحسم الحقيقي يتطلب إذعانًا كاملاً أو إسقاط النظام، وأن إيران قادرة على تحويل الحرس الثوري إلى ميليشيات على غرار الحوثي وحزب الله إذا سقط النظام.

وأكد راغب أن الوضع معقد، وأن الحرب قد تطول لسنوات إذا لم يحدث انهيار أو إذعان، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي يواجه تحديًا كبيرًا في الدخول البري أو السيطرة على مضيق هرمز دون خسائر فادحة.