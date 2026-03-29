صدق الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، إلى جانب قبول دفعة من الأدلاء (قصاصي الأثر) لقوات حرس الحدود، وكذلك دفعة جديدة من المجندين ضمن المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2026.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي استعرض خلاله الشروط العامة وإجراءات التقديم للدفعات الجديدة.

الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها بنسبة لا تقل عن 70%.

الأفضلية للأعلى في درجات اللغة الإنجليزية.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

حسن السير والسلوك.

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج (ولا يُسمح بالزواج إلا بعد انتهاء التدريب).

ألا يكون سبق رفضه أو استبعاده من الخدمة العسكرية أو من أي منشأة تعليمية عسكرية.

اجتياز جميع الاختبارات (طبية – بدنية – نفسية).

ألا يكون متخلفًا عن التجنيد أو غير لائق طبيًا سابقًا.

ألا يقل السن عن 16 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا (في 27/10/2026).

موافقة ولي الأمر لمن هو أقل من 18 عامًا.

ألا يقل الطول عن 170 سم.

استيفاء البيانات والتقديم عبر موقع إدارة التجنيد والتعبئة.