

وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، رصد واعتراض 5 صواريخ باليستية كانت متجهة نحو المنطقة الشرقية في السعودية، دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو إصابات.

وأوضح أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع التهديدات فور رصدها، في إطار الإجراءات المتواصلة لحماية الأجواء والمنشآت الحيوية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع السعودية تدمير صاروخ طواف أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، بحسب ما صرّح به المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، مؤكدا أن الدفاعات الجوية رصدت وتعاملت مع التهديد بنجاح.

وأشار المالكي إلى أن القوات اعترضت أيضاً 10 طائرات مسيّرة خلال الساعات الماضية، فيما كانت قد أعلنت في وقت سابق اعتراض 5 مسيّرات وصاروخ باليستي باتجاه منطقة الرياض.

ووفق بيانات الوزارة، تم منذ بدء التصعيد اعتراض 841 طائرة مسيّرة و58 صاروخاً باليستياً و7 صواريخ كروز، استهدفت في معظمها المنطقتين الشرقية والرياض، في ظل هجمات متواصلة تقول طهران إنها تستهدف قواعد أمريكية، بينما تسببت بأضرار في منشآت مدنية ونفطية وسقوط ضحايا، وفقا لروسيا اليوم.