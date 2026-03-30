إعلان

الدفاع السعودية: اعتراض 5 صواريخ باليستية باتجاه المنطقة الشرقية

كتب : مصراوي

03:35 ص 30/03/2026

صواريخ باليستية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، رصد واعتراض 5 صواريخ باليستية كانت متجهة نحو المنطقة الشرقية في السعودية، دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو إصابات.

وأوضح أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع التهديدات فور رصدها، في إطار الإجراءات المتواصلة لحماية الأجواء والمنشآت الحيوية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع السعودية تدمير صاروخ طواف أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، بحسب ما صرّح به المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، مؤكدا أن الدفاعات الجوية رصدت وتعاملت مع التهديد بنجاح.

وأشار المالكي إلى أن القوات اعترضت أيضاً 10 طائرات مسيّرة خلال الساعات الماضية، فيما كانت قد أعلنت في وقت سابق اعتراض 5 مسيّرات وصاروخ باليستي باتجاه منطقة الرياض.

ووفق بيانات الوزارة، تم منذ بدء التصعيد اعتراض 841 طائرة مسيّرة و58 صاروخاً باليستياً و7 صواريخ كروز، استهدفت في معظمها المنطقتين الشرقية والرياض، في ظل هجمات متواصلة تقول طهران إنها تستهدف قواعد أمريكية، بينما تسببت بأضرار في منشآت مدنية ونفطية وسقوط ضحايا، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل ينضم أحمد القندوسي للزمالك؟.. وكيل اللاعب يجيب
رياضة محلية

هل ينضم أحمد القندوسي للزمالك؟.. وكيل اللاعب يجيب
منها تفجير معهد الأورام.. موسى: علي عبدالونيس شارك في أقوى 5 عمليات إرهابية
أخبار مصر

منها تفجير معهد الأورام.. موسى: علي عبدالونيس شارك في أقوى 5 عمليات إرهابية
سمير راغب: بالحسابات العسكرية الحرب بين إيران وأمريكا قد تستمر سنوات
أخبار مصر

سمير راغب: بالحسابات العسكرية الحرب بين إيران وأمريكا قد تستمر سنوات
في هذه الحالة.. آلام الظهر علامة على ورم في العمود الفقري
نصائح طبية

في هذه الحالة.. آلام الظهر علامة على ورم في العمود الفقري
رانيا منصور تتألق بإطلالة رياضية أنيقة.. ماذا اختارت؟
الموضة

رانيا منصور تتألق بإطلالة رياضية أنيقة.. ماذا اختارت؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القنبلة القذرة والكأس المفقود.. لماذا يحذر الخبراء من توغل بري في إيران؟
رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء