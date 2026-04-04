أعلن الحرس الثوري الإيراني في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، أن الأنباء المنسوبة لمقر القيادة في المحافظة بشأن أسر أو احتجاز الطيار الثاني للمقاتلة "F-15" على يد القوات الخاصة المحمولة جوًا غير صحيحة.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" قد ذكرت في وقت سابق أن أحد أفراد طاقم الطائرة "F-15" التي سقطت في إيران يتلقى رعاية طبية، فيما تقوم مروحيات القوات الخاصة بمهمة بحث عن الفرد الآخر من الطاقم.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام دولية، بأن قوات خاصة تابعة للجيش الأمريكي بدأت عملية ميدانية داخل إيران، في محاولة للعثور على أحد أفراد طاقم طائرة مقاتلة من طراز F-15E Strike Eagle، التي أُسقطت أمس.

وفي الشأن ذاته، قال محلل الأمن القومي في شبكة سي بي إس الأمريكية، آرون ماكلين، إن الجيش الأمريكي يمتلك قوات عالية التدريب تُعرف باسم رجال الإنقاذ التابعين لسلاح الجو، وهي وحدات مكرسة لعمليات البحث والإنقاذ، مثل المهمة الجارية للعثور على أحد أفراد طاقم الطائرة المقاتلة الأمريكية من طراز F-15E، التي أُسقطت فوق إيران في وقت سابق من يوم الجمعة.