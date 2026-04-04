أكد وزير الخارجية الإيراني استعداد بلاده للتفاوض، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف دائم للحرب، في ظل تصاعد التصريحات بين طهران وواشنطن.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لم ترفض الذهاب إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لإجراء محادثات تتعلق باتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى جهود الوساطة الجارية.

وأوضح، في منشور عبر منصة "إكس"، أن بلاده تثمّن الجهود التي تبذلها باكستان، مؤكداً أن إيران منفتحة على الحوار، لكنها تشترط التوصل إلى "وقف نهائي ودائم للحرب غير الشرعية" المفروضة عليها.

واتهم عراقجي وسائل إعلام أمريكية بتشويه موقف إيران من مسار المفاوضات، مشددًا على أن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب بشكل كامل وليس مجرد تهدئة مؤقتة.

Iran's position is being misrepresented by U.S. media.



We are deeply grateful to Pakistan for its efforts and have never refused to go to Islamabad. What we care about are the terms of a conclusive and lasting END to the illegal war that is imposed on us.



— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 4, 2026

وتأتي هذه التصريحات في وقت صعّد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته، مؤكدًا في خطاب متلفز أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف، مشيرًا إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد ضربات "قوية للغاية" ضد إيران.

وكان ترامب قد تحدث عن فترة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لمواصلة الهجمات، في تصريحات أثارت شكوكًا بشأن قرب انتهاء الحرب.

وفي المقابل، ردت طهران بلهجة تصعيدية، حيث حذرت القوات المسلحة الإيرانية من تنفيذ هجمات "ساحقة" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، في حال استمرار العمليات العسكرية.