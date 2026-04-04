عراقجي: لم نرفض التفاوض في إسلام آباد ونطالب بوقف دائم للحرب (فيديو)

كتب : وكالات

03:01 م 04/04/2026

عباس عراقجي

أكد وزير الخارجية الإيراني استعداد بلاده للتفاوض، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف دائم للحرب، في ظل تصاعد التصريحات بين طهران وواشنطن.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لم ترفض الذهاب إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لإجراء محادثات تتعلق باتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى جهود الوساطة الجارية.

وأوضح، في منشور عبر منصة "إكس"، أن بلاده تثمّن الجهود التي تبذلها باكستان، مؤكداً أن إيران منفتحة على الحوار، لكنها تشترط التوصل إلى "وقف نهائي ودائم للحرب غير الشرعية" المفروضة عليها.

واتهم عراقجي وسائل إعلام أمريكية بتشويه موقف إيران من مسار المفاوضات، مشددًا على أن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب بشكل كامل وليس مجرد تهدئة مؤقتة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت صعّد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته، مؤكدًا في خطاب متلفز أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف، مشيرًا إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد ضربات "قوية للغاية" ضد إيران.

وكان ترامب قد تحدث عن فترة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لمواصلة الهجمات، في تصريحات أثارت شكوكًا بشأن قرب انتهاء الحرب.

وفي المقابل، ردت طهران بلهجة تصعيدية، حيث حذرت القوات المسلحة الإيرانية من تنفيذ هجمات "ساحقة" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، في حال استمرار العمليات العسكرية.

