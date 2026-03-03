إعلان

الجيش اللبناني يخلي عددا من مواقعه على الحدود مع إسرائيل

كتب : مصراوي

11:36 ص 03/03/2026

الجيش اللبناني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أخلى الجيش اللبناني عددا من مواقعه المتقدمة عند الحافة الحدودية مع إسرائيل.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الجيش يخلي عددا من مواقعه المتقدمة عند الحافة الحدودية مع فلسطين المحتلة إلى نقاط أخرى للتمركز فيها".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات العدو تنفذ عملية تمشيط واسعة، من مواقعها المستحدثة على تلة حمامص باتجاه الخيام وسهل مرجعيون، كما يستمر القصف المتقطع على الخيام وهورا والجبل تحت قلعة الشقيف".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن جنوده "ينفذون عمليات في جنوب لبنان"، في إطار مواصلة الهجمات على حزب الله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش اللبناني إيران وأمريكا هجمات إيران لحرب على إيران هجمات على الخليج حزب الله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غزة "المنسيّة" في حرب إيران.. كيف تتأثر بالتصعيد الإقليمي؟
شئون عربية و دولية

غزة "المنسيّة" في حرب إيران.. كيف تتأثر بالتصعيد الإقليمي؟
الهلال الأحمر الإيراني: 787 قتيلاً و153 مدينة متضررة جراء الهجمات الأمريكية
شئون عربية و دولية

الهلال الأحمر الإيراني: 787 قتيلاً و153 مدينة متضررة جراء الهجمات الأمريكية
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
جنة الصائم

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
هل العمرة تبطل السحر وتُعالج أثره؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
جنة الصائم

هل العمرة تبطل السحر وتُعالج أثره؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
رياضة محلية

"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان