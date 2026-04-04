أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عمر الوائلي، توقف حركة المسافرين والتبادل التجاري عبر معبر الشلامجة الحدودي مع إيران، عقب تعرض المنطقة لقصف جوي.

وكان مصدر أمني قد أفاد، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، بأن المعبر تم إغلاقه بعد استهداف الجانب الإيراني منه بضربة جوية، ما أسفر عن مقتل مسافر عراقي.

وأوضح الوائلي أن القصف طال قاعة المسافرين بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين العراقيين وإصابة خمسة آخرين، جرى نقلهم إلى أحد المستشفيات داخل الأراضي الإيرانية لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف تسبب في توقف كامل لحركة المسافرين والتجارة عبر المنفذ الحدودي، مؤكدًا في الوقت نفسه وجود بدائل لضمان استمرار تدفق البضائع.

وأضاف أن منفذ سفوان الحدودي، إلى جانب عدد من المنافذ البرية الأخرى في مختلف المحافظات، يمكنه استيعاب حركة دخول السلع والبضائع خلال فترة إغلاق معبر الشلامجة.