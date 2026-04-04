غارات تستهدف منشآت بتروكيماوية في خوزستان بإيران وتخلف أضرارًا واسعة

كتب : وكالات

12:01 م 04/04/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن عدة منشآت بتروكيماوية في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد تعرضت لأضرار نتيجة هجمات جوية نُفذت صباح اليوم، في تصعيد جديد يستهدف البنية الصناعية الإيرانية.

وذكرت وكالة تسنيم أن طائرات مقاتلة استهدفت مجمع "بو علي" للبتروكيماويات، إضافة إلى مجمع "بندر إمام"، ما أدى إلى وقوع أضرار في أجزاء من هذه المنشآت. كما أشارت إلى تعرض المنطقة الخاصة للبتروكيماويات في ماهشهر لسلسلة غارات متتالية.

وتُعد هذه المنشآت جزءًا من شركة شركة الخليج الفارسي للبتروكيماويات، وهي من أكبر التكتلات الصناعية في قطاع البتروكيماويات في إيران، والتي سبق أن فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في عام 2019، باعتبارها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وفي هذا السياق، قال المسؤول الأمني في خوزستان ولي الله حياتي إن هناك "احتمالًا كبيرًا لوقوع ضحايا" جراء هذه الضربات، التي نُسبت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق ما نقلته الوكالة.

وتأتي هذه الهجمات بعد استهداف أحد أكبر مصانع الصلب في إيران بمدينة أصفهان في وقت متأخر من يوم الأربعاء، ما يعكس اتساع نطاق الضربات لتشمل منشآت صناعية استراتيجية.

وتُعد صناعة البتروكيماويات من الركائز الأساسية للاقتصاد الإيراني، حيث ترتبط بعدد كبير من الصناعات الحيوية مثل إنتاج البلاستيك والأسمدة وغيرها من المنتجات، ما يجعل استهدافها ذا تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي في البلاد.

