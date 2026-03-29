إعلان

في حال تنفيذ غزو بري.. إيران تتوعد بإطعام الجنود الأمريكيين لـ"قروش الخليج"

كتب : مصطفى الشاعر

09:30 م 29/03/2026 تعديل في 11:53 م

إبراهيم ذو الفقاري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هاجم المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء المركزي" التابع للقوات المسلحة الإيرانية، المقدم إبراهيم ذو الفقاري، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياه بـ "أكذب رئيس في العالم"، خلال بيان رسمي شديد اللهجة.

ترامب ألعوبة بيد موساد

أكد المتحدث في البيان، اليوم الأحد، أن ترامب بات "ألعوبة بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي ومنظمة موساد الإرهابية"، مشيرا إلى أن ضغوطا مُورست عليه بسبب "سجله في قضية إبستين" لدفعه نحو مغامرة عسكرية ضد إيران واحتلال جزر الخليج التي تسيطر عليها إيران.

هروب القادة وتخبط القرار

وصف المسؤول العسكري الإيراني الرئيس الأمريكي بـ "فاقد الاتزان الفكري"، مؤكدا أن قراراته أدخلت الجيش الأمريكي في "جحيم الموت"، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وزعم البيان، أن القادة والجنود الأمريكيين "يفرون من قواعدهم المدمّرة ويلجؤون إلى المراكز السكنية والاقتصادية في دول المنطقة خوفا من القتل"، مضيفا أن ترامب "يقرع طبول الحرب في الصباح ويتحدث عن التفاوض في المساء"، ما ألحق أضرارا جسيمة بمصالح شعبه وحلفائه في أوروبا والمنطقة.

طعام لقروش الخليج

وفي رد مباشر على تهديدات واشنطن بالقيام بعمليات برية، أكد المتحدث، أن القوات الإيرانية "تنتظر هذه اللحظة منذ وقت طويل"، محذّرا من أن أي محاولة للاعتداء أو الاحتلال لن تسفر إلا عن "أسر مُهين وتقطيع أوصال المعتدين"، متوعدا بأن "القادة والجنود الأمريكيين سيكونون طعاما جيدا لقروش الخليج الفارسي".

ودعا البيان، قادة الجيش الأمريكي إلى "مطالعة تاريخ إيران" والتعلم من الدروس القاسية التي تلقاها المعتدون عبر العصور، بدلا من الانجرار وراء "أوهام" رئيسهم.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القوات المسلحة الإيرانية الجزر الإيرانية ترامب حرب إيران الحرب في إيران إيران وأمريكا هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران: غارات أمريكية إسرائيلية استهدفت شبكات الكهرباء في طهران
شئون عربية و دولية

إيران: غارات أمريكية إسرائيلية استهدفت شبكات الكهرباء في طهران

قيمتها 700 مليون دولار.. الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس تدمير طائرة
شئون عربية و دولية

قيمتها 700 مليون دولار.. الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس تدمير طائرة
هل ينضم أحمد القندوسي للزمالك؟.. وكيل اللاعب يجيب
رياضة محلية

هل ينضم أحمد القندوسي للزمالك؟.. وكيل اللاعب يجيب
وفاة والدة رجل الأعمال أحمد عز.. موعد الجنازة والعزاء
أخبار مصر

وفاة والدة رجل الأعمال أحمد عز.. موعد الجنازة والعزاء
في حال تنفيذ غزو بري.. إيران تتوعد بإطعام الجنود الأمريكيين لـ"قروش الخليج"
شئون عربية و دولية

في حال تنفيذ غزو بري.. إيران تتوعد بإطعام الجنود الأمريكيين لـ"قروش الخليج"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيران: غارات أمريكية إسرائيلية استهدفت شبكات الكهرباء في طهران
رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء