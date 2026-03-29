بعث المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي ببرقية شخصية إلى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

تفاصيل رسالة مجتبى خامنئي

أفادت وكالة أنباء "جماران" الإيرانية، بأن السفير الإيراني لدى بغداد سلم الرسالة إلى الشيخ همام حمودي رئيس الحزب الشيعي الذي تأسس في طهران عام 1982.

ورغم عدم الكشف عن فحوى الخطاب كليا، إلا أن الوكالة أشارت إلى إشادة السفير بمواقف المرجعية الدينية الشيعية في العراق تجاه العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية، مثمنا مواقف حمودي الصادقة.

الوضع الصحي للمرشد وتأثير حرب إيران

يأتي هذا التواصل المكتوب في وقت يواصل فيه مجتبى خامنئي تواريه عن الأنظار؛ إذ لم يظهر علنا منذ مقتل والده، المرشد السابق علي خامنئي، الشهر الماضي خلال غارات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية.

وفيما يخص حالته الصحية، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن المرشد البالغ من العمر 56 عاما يعاني من كسر في القدم وإصابات وجهية، شملت كدمة حول العين اليسرى وجروحا طفيفة، أصيب بها خلال اليوم الأول من حملة القصف العنيف ضمن حرب إيران الحالية.

ويشير المراقبون إلى أن اكتفاء القيادة الإيرانية بالبيانات الورقية يعكس حجم الضغوط الميدانية الناتجة عن المواجهة بين إيران وأمريكا، وترقب السياسات التي قد ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة.



