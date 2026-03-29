نبيل فهمي يشكر السيسي والدول العربية بعد ترشيحه أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية

كتب : محمد جعفر

03:54 م 29/03/2026

نبيل فهمي

وجّه السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار مصر ترشيحه لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.


كما أعرب فهمي عن امتنانه للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، عقب موافقتها بالإجماع على رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها في السعودية، لدعم ترشيحه أميناً عاماً للجامعة لمدة خمس سنوات اعتباراً من يوليو المقبل.


وأكد السفير نبيل فهمي أن هذه المسؤولية الكبيرة قد تحملها بكل جدية ووعي، في ظل ما تواجهه الأمة العربية من تحديات غير مسبوقة ومخالفات صارخة للقانون الدولي من قبل أطراف معتدية على الدول العربية وسلامتها.


وشدد فهمي على أن هذا الترشيح يمثل أمانة كبيرة، يلتزم بالحفاظ عليها من خلال العمل عبر جامعة الدول العربية والتشاور مع الدول الأعضاء، بهدف مواجهة التحديات وتأمين مستقبل عربي أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً، وتطوير الرؤى وقدرات المؤسسات وتعزيز مسارات البناء، وتنمية المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدول العربية.

