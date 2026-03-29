إعلان

بمشاركة مصر.. باكستان تستضيف اجتماعاً رباعياً لبحث جهود التهدئة في المنطقة

كتب : مصراوي

10:41 ص 29/03/2026 تعديل في 11:06 ص

بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إسلام آباد - (د ب أ)

عززت باكستان جهودها الدبلوماسية للمساعدة في تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، حيث يجتمع وزراء خارجية من دول مهمة في المنطقة في إسلام آباد لإجراء مناقشات رفيعة المستوى.

ووصل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي إلى وزارة الخارجية الباكستانية واستقبله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار، وخلال اجتماعهما، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين مركزين على دعم التعاون وبحث الوضع الإقليمي المتغير.

وقالت مصادر دبلوماسية إن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان من المتوقع أن يصل إلى باكستان بعد وقت قصير للمشاركة في المحادثات، بينما سيصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إلى إسلام آباد في وقت لاحق من اليوم.

ومن المقرر عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا، يهدف إلى دعم الحوار وخفض التوترات في المنطقة، ويؤكد التواصل رفيع المستوى الدور النشط من قبل باكستان في تشجيع الحلول الدبلوماسية للتحديات الإقليمية الراهنة.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول نحو 2500 جندي من مشاة البحرية الأمريكية إلى المنطقة، وانضمام جماعة الحوثي المدعومة من إيران إلى الحرب التي دخلت شهرها الأول.

وكانت باكستان أعلنت أن مصر والسعودية وتركيا سترسل كبار دبلوماسييها إلى العاصمة إسلام آباد للمشاركة في المحادثات. كما كشف رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أنه أجرى مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان "مناقشات موسعة" بشأن التصعيد الإقليمي.

وأسفرت الحرب عن تهديدات لسلاسل إمدادات النفط والغاز عالميا، وتسببت في نقص حاد في الأسمدة، إلى جانب تعطيل حركة السفر الجوي، كما أثرت سيطرة إيران على مضيق هرمز الاستراتيجي في الأسواق والأسعار بشكل ملحوظ.

وفي غضون ذلك، تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على إيران، التي ترد بهجمات استهدفت إسرائيل ودول الخليج العربية المجاورة، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قمة إسلام آباد وزير الخارجية مضيق هرمز مشاة البحرية الأمريكية

أحدث الموضوعات

بسبب الطقس.. تعليم القاهرة تؤجل امتحانات شهر مارس
مدارس

بسبب الطقس.. تعليم القاهرة تؤجل امتحانات شهر مارس

سعر اليورو يقفز مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر اليورو يقفز مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أمطار واضطراب في الطقس يضرب جنوب سيناء.. استنفار كامل وتحذيرات للمواطنين
أخبار المحافظات

أمطار واضطراب في الطقس يضرب جنوب سيناء.. استنفار كامل وتحذيرات للمواطنين
بسبب خطر بالمقاعد.. هيونداي تستدعي أكثر من 60 ألف سيارة
أخبار السيارات

بسبب خطر بالمقاعد.. هيونداي تستدعي أكثر من 60 ألف سيارة

"الحق في الدواء": الشركات تضغط لرفع أسعار الأدوية
أخبار مصر

"الحق في الدواء": الشركات تضغط لرفع أسعار الأدوية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

