أكد مسؤولون أمريكيون، أن البنتاجون يشرع في استعدادات لأسابيع من العمليات البرية في إيران، في خطوة تندرج ضمن جهود الإدارة الأمريكية لتوسيع الخيارات العسكرية في المنطقة.

وأكد المسؤولون أن أي عملية برية محتملة في إيران لن تصل إلى حد الغزو الشامل، وقد تقتصر على غارات مشتركة بين قوات العمليات الخاصة ومشاة البحرية الأمريكية، بهدف تحقيق أهداف محددة دون الانخراط في صراع طويل الأمد، بحسب واشنطن بوست.

وقالت كارولين ليفت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن استعدادات البنتاجون تأتي لمنح الرئيس أقصى قدر من الخيارات، مضيفة أن هذه التحركات لا تعني أن الرئيس اتخذ قرارًا بتنفيذ العملية البرية.

وكشف مسؤولون أمريكيون، أن مناقشات الإدارة خلال الشهر الماضي شملت إمكانية الاستيلاء على جزيرة خارك وشن غارات على مناطق ساحلية قرب مضيق هرمز، وتمت دراسة تدمير منصات أسلحة إيرانية قرب المضيق لضمان تقليص القدرات الهجومية لطهران.

أوضح مسؤول أمريكي، أن تحقيق الأهداف التي يجري بحثها قد يستغرق أسابيع وليس شهورًا.

وقدرت القيادة الأمريكية، أن المدة الزمنية المحتملة للعملية البرية التي تتم دراستها شهران، بحسب واشنطن بوست.