الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة معادية

كتب : مصراوي

03:00 ص 29/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

وكالات

أعلن الجيش الكويتي فجر اليوم الأحد، أن دفاعاته الجوية تتصدى حاليا لهجمات عبر الصواريخ والمسيرات المعادية.

جاء في بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عبر منصة "إكس": "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".

أضاف البيان: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

ودعت رئاسة الأركان السكان إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

في وقت سابق من يوم السبت، أعلنت القوات المسلحة الكويتية تعرض محيط مطار الكويت الدولي لاستهداف بعددٍ من المسيرات المعادية، ما أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأكدت القوات المسلحة الكويتية جاهزيتها الكاملة لحماية أمن الوطن وصون سيادته.

يأتي ذلك، في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ30، وامتدت تداعياتها إلى دول الخليج التي تتعرض لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف مواقع مدنية، بينها موانئ ومطارات ومنشآت نفطية، ما أدى إلى أضرار مادية متفاوتة دون تسجيل خسائر بشرية كبيرة في بعض الدول، وفق بيانات رسمية، وفقا لروسيا اليوم.

