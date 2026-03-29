قالت مصادر إن طائرة صهريج أمريكية عادت إلى القاعدة بعد إقلاعها من بوخارست في رومانيا بسبب عطل محتمل، وفقا لما أفادت وكالة "تاس" الروسية.

أوضح مصدر في قطاع الطيران للوكالة الروسية، أن الطائرة من نوع "بوينج كي سي-135 إر ستراتوتانكر" أقلعت من مطار بوخارست مساء السبت، وغيرت مسارها في أجواء اليونان بعد بعثها إشارة عطل محتمل.

لم يذكر المصدر أي تفاصيل بشأن طبيعة العطل أو إلى أين كانت تتجه الطائرة أصلا.

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه في الفترة الأخيرة، حيث قامت طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأمريكية، أقلعت من جزيرة كوس اليونانية، بهبوط اضطراري في تركيا يوم 27 مارس، وفقا لروسيا اليوم.