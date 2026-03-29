بسبب عطل.. طائرة حربية أمريكية تعود إلى القاعدة بعد إقلاعها

كتب : مصراوي

02:58 ص 29/03/2026

هبوط اضطراري لطائرة أمريكية

وكالات

قالت مصادر إن طائرة صهريج أمريكية عادت إلى القاعدة بعد إقلاعها من بوخارست في رومانيا بسبب عطل محتمل، وفقا لما أفادت وكالة "تاس" الروسية.

أوضح مصدر في قطاع الطيران للوكالة الروسية، أن الطائرة من نوع "بوينج كي سي-135 إر ستراتوتانكر" أقلعت من مطار بوخارست مساء السبت، وغيرت مسارها في أجواء اليونان بعد بعثها إشارة عطل محتمل.

لم يذكر المصدر أي تفاصيل بشأن طبيعة العطل أو إلى أين كانت تتجه الطائرة أصلا.

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه في الفترة الأخيرة، حيث قامت طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأمريكية، أقلعت من جزيرة كوس اليونانية، بهبوط اضطراري في تركيا يوم 27 مارس، وفقا لروسيا اليوم.

