ترامب يعلن موافقة أمريكا على بيع طائرات F35 إلى السعودية

كتب : محمد أبو بكر

01:54 ص 28/03/2026

الطائرة F35

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إننا اتفقنا على بيع طائرات إف خمسة وثلاثين إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف "ترامب": طائرة إف خمسة وثلاثين مذهلة؛ نحن نبيعها بشكل محدود للغاية، ولا نريد أن يمتلكها آخرون".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران تقترب من نهايتها.

وأضاف ترامب مساء الجمعة: "لقد انتهت نوعًا ما، لكنها لم تنتهِ بعد، ويجب أن تنتهي"، بحسب وول ستريت جورنال.

وأوضح "ترامب": توقعت أن تُلحق الحرب ضررًا أكبر بأسواق الأسهم، وكنت أعتقد أننا سنشهد انخفاضًا أكبر، وكنت أعتقد أيضًا أن أسعار النفط سترتفع، وقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسبوع الخامس على التوالي إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس".

كما تحدث ترامب بتفاؤل عن كيفية استجابة الاقتصاد عند انتهاء الصراع، وقال: "عندما تنتهي هذه الحرب، سيكون الأمر أشبه بانطلاق صاروخ، ولم ينتهِ الأمر بعد".

بعد الجدل.. الفيفا يعتمد ودية مصر والسعودية رسمياً
