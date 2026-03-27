رويترز: إيران تؤجل ردها على المقترح الأمريكي بعد قصف بنيتها التحتية

كتب : وكالات

10:31 م 27/03/2026

استهدف البنية التحتية الصناعية والنووية

قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز، إن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي كان من المتوقع في الأصل أن يُقدم يومي الجمعة أو السبت، لكنه لم يحسم بعد بسبب الهجمات التي استهدفت البنية التحتية الصناعية والنووية.
وأضاف المسؤول الإيراني، إن قيام واشنطن بشن هجمات على إيران بالتزامن مع دعوتها لإجراء محادثات أمر غير مقبول.

جيش الاحتلال يؤكد قصف منشأة نووية إيرانية

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف مصنع لإنتاج اليورانيوم وسط إيران، معللا ذلك بأنه جزء من الجهود المستمرة ضد البرنامج النووي الإيراني.
وقال جيش الاحتلال،في بيان إن سلاح الجو قصف "منشأة لاستخراج اليورانيوم من مناجم تقع في يزد بوسط إيران".

وأضاف جيش الاحتلال: "أن هذه المنشأة فريدة من نوعها في إيران، حيث تخضع المواد الخام المستخرجة من الأرض لمعالجة ميكانيكية وكيميائية لتصبح لاحقاً مواد خام لتخصيب اليورانيوم".

إيران وأمريكا حرب إيران دونالد ترامب إسرائيل قصف المنشآت النووية

فيديو قد يعجبك



بين "استدامة التشغيل" و"أعباء المواطن".. انقسام بين الخبراء بشأن زيادة
أخبار مصر

بين "استدامة التشغيل" و"أعباء المواطن".. انقسام بين الخبراء بشأن زيادة
الأرصاد: نشاط رياح وارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة 27 درجة
أخبار مصر

الأرصاد: نشاط رياح وارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة 27 درجة
ترامب: أشعر بخيبة أمل إزاء إحجام النيتو عن مساعدتنا
شئون عربية و دولية

ترامب: أشعر بخيبة أمل إزاء إحجام النيتو عن مساعدتنا
هدف منتخب مصر الثالث في شباك السعودية (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

هدف منتخب مصر الثالث في شباك السعودية (فيديو)
عمر مرموش يسجل الهدف الرابع لمصر في ودية السعودية (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

عمر مرموش يسجل الهدف الرابع لمصر في ودية السعودية (فيديو)

ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
تفاصيل طقس السبت.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في هذه المناطق