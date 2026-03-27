قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز، إن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي كان من المتوقع في الأصل أن يُقدم يومي الجمعة أو السبت، لكنه لم يحسم بعد بسبب الهجمات التي استهدفت البنية التحتية الصناعية والنووية.

وأضاف المسؤول الإيراني، إن قيام واشنطن بشن هجمات على إيران بالتزامن مع دعوتها لإجراء محادثات أمر غير مقبول.

جيش الاحتلال يؤكد قصف منشأة نووية إيرانية

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف مصنع لإنتاج اليورانيوم وسط إيران، معللا ذلك بأنه جزء من الجهود المستمرة ضد البرنامج النووي الإيراني.

وقال جيش الاحتلال،في بيان إن سلاح الجو قصف "منشأة لاستخراج اليورانيوم من مناجم تقع في يزد بوسط إيران".

وأضاف جيش الاحتلال: "أن هذه المنشأة فريدة من نوعها في إيران، حيث تخضع المواد الخام المستخرجة من الأرض لمعالجة ميكانيكية وكيميائية لتصبح لاحقاً مواد خام لتخصيب اليورانيوم".