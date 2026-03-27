أبوظبي- (د ب أ)

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم الجمعة مع ستة صواريخ باليستية وتسع طائرات مسيرة قادمة من إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 378 صاروخا باليستيا، و 15 صاروخا جوالا، و 1835 طائرة مسيرة.

وافادت وكالة الأنباء الاماراتية أن هذه الاعتداءات أدت إلى مقتل اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالإضافة إلى مقتل مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل ثمانية مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغالية والفلسطينية والهندية، وإصابة 171 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية والمصرية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية وغيرها.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.