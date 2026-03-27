مباريات ودية - منتخبات

هولندا

- -
21:45

النرويج

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
19:30

السعودية

مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

- -
21:45

ألمانيا

إعلامي سعودي يكشف حقيقة مفاوضات القادسية مع إمام عاشور وصلاح

كتب : هند عواد

01:03 م 27/03/2026
    إمام عاشور
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    إمام عاشور
    إمام عاشور

كشف الإعلامي السعودي خالد الشنيف، موقف نادي القادسية السعودية من التعاقد مع الثنائي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وإمام عاشور، لاعب وسط الأهلي.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

أعلن محمد صلاح، رحيله عن ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، قبل موسم من انتهاء تعاقده مع الريدز، بالتالي ينتقل إلى ناد جديد بالمجان.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي، عن طريق عدة أندية منها القادسية، كما انتشرت أنباء بمفاوضات النادي السعودي مع إمام عاشور.

هل يتزامل صلاح وإمام عاشور في القادسية؟

قال الإعلامي خالد الشنيف، عبر برنامجه "دورينا غير"، إن القادسية لم يفكر في التعاقد مع الثنائي محمد صلاح وإمام عاشور، مشيرا إلى أنه لا توجد مفاوضات حالية من جانب النادي.

في سياق متصل، يستعد منتخب مصر لمواجهة السعودية وديا، في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الإنماء بجدة، ضمن استعدادات الثنائي لكأس العالم 2026.

