ارتفع في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

04:43 م 27/03/2026

سعر اليورو

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 60.84 جنيه للشراء، بزيادة 64 قرشًا، و61.08 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا.

بنك مصر: 60.84 جنيه للشراء، بزيادة 60 قرشًا، و61.08 جنيه للبيع، بزيادة 57 قرشًا.

بنك القاهرة: 60.85 جنيه للشراء، بزيادة 63 قرشًا، و61.1 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 60.85 جنيه للشراء، بزيادة 61 قرشًا، و61.1 جنيه للبيع، بزيادة 59 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 60.92 جنيه للشراء، بزيادة 69 قرشًا، و61.14 جنيه للبيع، بزيادة 63 قرشًا.

سعر اليورو البنك الأهلي المصري بنك مصر

