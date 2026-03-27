إعلان

"ليست حربنا".. فرنسا تكشف موقفها من النزاع في الشرق الأوسط

كتب : وكالات

04:25 م 27/03/2026

وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوتران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوتران، الجمعة، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط "ليست حربنا"، مؤكدة على أن "موقف فرنسا دفاعي بحت".

وفي تصريحات أدلت بها لقناتي "أوروبا 1" و"سي نيوز"، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أوضحت فوتران أن استراتيجية فرنسا في الشرق الأوسط تقوم على نهج دبلوماسي لتجنب أي تصعيد في المنطقة.

وقالت الوزيرة: "أكرر، الهدف هو حقا تسهيل المسار الدبلوماسي".

إغلاق مضيق هرمز

وفي إشارة إلى إغلاق مضيق هرمز، قالت فوتران: "الهدف هو حقا هذا النهج الدبلوماسي، فهو الوحيد الكفيل بضمان العودة إلى السلام. إن العديد من الدول تشعر بالقلق، ومن الضروري للغاية أن نجد حلا".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء إيران إلى "الانخراط بنيّة حسنة في مفاوضات" تهدف إلى "خفض التصعيد" في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط، وذلك عقب محادثة أجراها مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وكتب ماكرون عبر منصة إكس: "دعوتُ إيران إلى الانخراط بنيّة حسنة في مفاوضات، من أجل فتح مسار لخفض التصعيد وتوفير إطار عمل لتلبية تطلعات المجتمع الدولي بشأن برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية، فضلا عن أنشطتها لزعزعة الاستقرار الإقليمي".

وأضاف: "أكدت مجددا للرئيس الإيراني ضرورة الحفاظ على البنية التحتية المدنية والخاصة بالطاقة واستعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز، وضرورة وضع حد للهجمات على دول المنطقة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلامي سعودي يكشف حقيقة مفاوضات القادسية مع إمام عاشور وصلاح
رياضة عربية وعالمية

بعد عودته.. تعرف على إيراد فيلم "سفاح التجمع" بطولة أحمد الفيشاوي
سينما

محمد صبحي: "إشاعة وفاتي تجربة موت بالنسبة لي وأحضر لمشروع مسرحي جديد"
مسرح و تليفزيون

ريهام سعيد عن "وننسى اللي كان": "عندي تحفظات على الإخراج"
زووم

وسط تشدد إيران.. الإمارات تدفع لإنشاء تحالف دولي لإعادة فتح مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق خلال ساعات.. آليات غلق المحال والمولات والمطاعم في الـ 9 مساءً
نتنياهو مابينامش.. سمير غطاس يكشف السيناريوهات المتوقعة لنهاية حرب إيران.. ماذا ينتظر المنطقة؟
لتوجيه "الضربة الحاسمة" لطهران.. هل يستخدم ترامب ورقة الجزر الـ6 لإنهاء الحرب؟