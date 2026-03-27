التقى ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي قادة مجموعة السبع خلال اجتماع في فرنسا، حيث شدد على أولوية المصالح الأمريكية، داعيًا الحلفاء إلى تكثيف جهودهم في مواجهة التحديات المشتركة.

وخلال اللقاء، أكد روبيو أن تركيزه الأساسي ينصب على خدمة الشعب الأمريكي، مشيرًا إلى أنه لا يعمل لصالح أي دولة أخرى، بل يضع مصالح الولايات المتحدة في مقدمة أولوياته.

ودعا الوزير الأمريكي شركاء بلاده إلى تحمل مسؤوليات أكبر، في ظل تصاعد التحديات الدولية، مؤكدًا ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول الحليفة.