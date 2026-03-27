روبيو: أولويتي الشعب الأمريكي وعلى الحلفاء بذل المزيد من الجهود
كتب : وكالات
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
التقى ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي قادة مجموعة السبع خلال اجتماع في فرنسا، حيث شدد على أولوية المصالح الأمريكية، داعيًا الحلفاء إلى تكثيف جهودهم في مواجهة التحديات المشتركة.
وخلال اللقاء، أكد روبيو أن تركيزه الأساسي ينصب على خدمة الشعب الأمريكي، مشيرًا إلى أنه لا يعمل لصالح أي دولة أخرى، بل يضع مصالح الولايات المتحدة في مقدمة أولوياته.
ودعا الوزير الأمريكي شركاء بلاده إلى تحمل مسؤوليات أكبر، في ظل تصاعد التحديات الدولية، مؤكدًا ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول الحليفة.
🚨 BREAKING: Sec. Marco Rubio just met with the G7 leaders in France to put AMERICA FIRST and call on our allies to start stepping up
“I don’t WORK for France or Germany or Japan…the people I'm interested in making happy are the people of the United States. I work for THEM!” 🇺🇸 pic.twitter.com/QDfXUHLBPY