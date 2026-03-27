روبيو: أولويتي الشعب الأمريكي وعلى الحلفاء بذل المزيد من الجهود

كتب : وكالات

03:47 م 27/03/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

التقى ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي قادة مجموعة السبع خلال اجتماع في فرنسا، حيث شدد على أولوية المصالح الأمريكية، داعيًا الحلفاء إلى تكثيف جهودهم في مواجهة التحديات المشتركة.

وخلال اللقاء، أكد روبيو أن تركيزه الأساسي ينصب على خدمة الشعب الأمريكي، مشيرًا إلى أنه لا يعمل لصالح أي دولة أخرى، بل يضع مصالح الولايات المتحدة في مقدمة أولوياته.

ودعا الوزير الأمريكي شركاء بلاده إلى تحمل مسؤوليات أكبر، في ظل تصاعد التحديات الدولية، مؤكدًا ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول الحليفة.

روبيو وزير الخارجية الأمريكي فرنسا مجموعة السبع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة مصر والسعودية والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة مصر والسعودية والقناة الناقلة

ضبط نجل أحمد حسام ميدو في التجمع الخامس لاتهامه بحيازة مواد مخدرة
حوادث وقضايا

ضبط نجل أحمد حسام ميدو في التجمع الخامس لاتهامه بحيازة مواد مخدرة
محمد صبحي: "إشاعة وفاتي تجربة موت بالنسبة لي وأحضر لمشروع مسرحي جديد"
مسرح و تليفزيون

محمد صبحي: "إشاعة وفاتي تجربة موت بالنسبة لي وأحضر لمشروع مسرحي جديد"
ريهام سعيد عن "وننسى اللي كان": "عندي تحفظات على الإخراج"
زووم

ريهام سعيد عن "وننسى اللي كان": "عندي تحفظات على الإخراج"

تحذير من عالم أزهري من خطورة الدعاء على الأبناء وقت الغضب خاصة أثناء المطر
أخبار

تحذير من عالم أزهري من خطورة الدعاء على الأبناء وقت الغضب خاصة أثناء المطر

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق خلال ساعات.. آليات غلق المحال والمولات والمطاعم في الـ 9 مساءً
نتنياهو مابينامش.. سمير غطاس يكشف السيناريوهات المتوقعة لنهاية حرب إيران.. ماذا ينتظر المنطقة؟
لتوجيه "الضربة الحاسمة" لطهران.. هل يستخدم ترامب ورقة الجزر الـ6 لإنهاء الحرب؟