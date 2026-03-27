الكويت تعلن استهداف ميناء مبارك الكبير بهجوم مزدوج دون إصابات

كتب : د ب أ

04:22 م 27/03/2026

وزارة الأشغال العامة الكويتية

أعلنت وزارة الأشغال العامة الكويتية عن تعرض البنية التحتية لميناء مبارك الكبير، اليوم الجمعة، لهجوم مزدوج بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة المعادية.

وذكرت الوزارة في بيان أن التقارير الأولية كشفت عن وقوع أضرار مادية دون أي إصابات بشرية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضافت أنه "تم تفعيل إجراءات الطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

