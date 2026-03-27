كتب : د ب أ

أعلنت وزارة الأشغال العامة الكويتية عن تعرض البنية التحتية لميناء مبارك الكبير، اليوم الجمعة، لهجوم مزدوج بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة المعادية.

وذكرت الوزارة في بيان أن التقارير الأولية كشفت عن وقوع أضرار مادية دون أي إصابات بشرية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضافت أنه "تم تفعيل إجراءات الطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.