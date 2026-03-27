كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تحذّر من قيام شخص يستقل دراجة هوائية بالتحرش بالفتيات بشوارع بني سويف.

ضبط متحرش الدراجة الهوائية

وبالفحص والتحري، تبين عدم وجود أي بلاغات رسمية سابقة، وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بالمنشور، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف، وبحوزته الدراجة الهوائية المستخدمة في الواقعة.

اعتاد التحرش بالفتيات

وعند مواجهة المتهم اعترف باعتياده التحرش بالفتيات في شوارع مدينة بني سويف، مؤكّدًا صحة ما جاء بالمنشور المتداول.

تم التحفظ على الدراجة الهوائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.