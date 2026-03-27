إعلان

مقتل 18 شخصًا في ضربة استهدفت مدينة قم الإيرانية

كتب : وكالات

04:30 م 27/03/2026

حرب ايران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط 18 قتيلًا إثر هجوم وقع خلال ساعات الليل واستهدف مدينة قم.
وذكرت وكالة فارس ووكالة تسنيم، المقربتان من الحرس الثوري الإيراني، أن الضربة طالت منطقة برديسان في وقت مبكر من صباح اليوم، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا من ستة قتلى في البداية إلى 18 لاحقًا.

وبحسب التقارير، أسفر الهجوم أيضًا عن إصابة 10 أشخاص، في حين أفادت الهلال الأحمر الإيراني بأن فرق الإنقاذ توجهت إلى موقع الحادث، الذي تم تصنيفه كمنطقة سكنية، للتعامل مع تداعيات الهجوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران إيران وأمريكا الحرب على إيران الحرب على الخليج

أحدث الموضوعات

اعتزال ثلاثي وآخر بلا ناد.. تغييرات بالجملة في منتخب مصر منذ لقاء السعودية
رياضة عربية وعالمية

نصائح طبية

أخبار السيارات

شئون عربية و دولية

أخبار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

