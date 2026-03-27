أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط 18 قتيلًا إثر هجوم وقع خلال ساعات الليل واستهدف مدينة قم.

وذكرت وكالة فارس ووكالة تسنيم، المقربتان من الحرس الثوري الإيراني، أن الضربة طالت منطقة برديسان في وقت مبكر من صباح اليوم، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا من ستة قتلى في البداية إلى 18 لاحقًا.

وبحسب التقارير، أسفر الهجوم أيضًا عن إصابة 10 أشخاص، في حين أفادت الهلال الأحمر الإيراني بأن فرق الإنقاذ توجهت إلى موقع الحادث، الذي تم تصنيفه كمنطقة سكنية، للتعامل مع تداعيات الهجوم.