اتهام شقيقين بمحاولة تفجير قاعدة جوية أمريكية

كتب : وكالات

11:42 م 26/03/2026

قاعدة ماكديل الجوية بفلوريدا

أفاد موقع "ABC" الأمريكي بأن شقيق وشقيقته وجهت إليهما تهم تتعلق بتفجير مزعوم في قاعدة ماكديل الجوية بفلوريدا.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، إن الاتهامات تتعلق بعبوة ناسفة بدائية الصنع عُثر عليها بالقرب من مركز الزوار في القاعدة الأسبوع الماضي.

وأوضح المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من فلوريدا، جريجري كيهو، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في تامبا، أن الجهاز وُضع بالقرب من مركز الزوار في 10 مارس، لكنه لم يُكتشف إلا في 16 مارس.

وأضاف أن الجهاز "كان من الممكن أن يكون قاتلاً للغاية" و"كان من الممكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للأشخاص الذين كانوا في نطاقه".

وبحسب "ABC" تم توجيه الاتهامات إلى ألين تشنغ بتهم تشمل محاولة إتلاف ممتلكات حكومية عن طريق الحريق أو الانفجار، وصنع جهاز مدمر بشكل غير قانوني، وحيازة جهاز مدمر غير مسجل.

كما وجهت تهم إلى آن ماري تشنغ بتهمة التواطؤ بعد وقوع الجريمة والتلاعب بالأدلة، بما في ذلك محاولة إخفاء سيارة مرسيدس "GLK 350" سوداء موديل 2010.

وأشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى أن أحد المشتبه بهم الرئيسيين متهم بجرائم تتعلق بالمتفجرات ويتواجد حاليًا في الصين، بينما رهن الآخر الاحتجاز بتهمة التواطؤ والتلاعب بالأدلة.

وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن الشقيقين خططا للفرار، حيث باعا سيارتهما واشتريا تذاكر طيران إلى الصين.

اتهام شقيقين بمحاولة تفجير قاعدة جوية أمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم" بعد صراع مع السرطان
زووم

وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم" بعد صراع مع السرطان
طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟
رياضة عربية وعالمية

طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟
"قدمنا منتجات عسكرية".. روسيا تنفي نقل معلومات استخباراتية لإيران
شئون عربية و دولية

"قدمنا منتجات عسكرية".. روسيا تنفي نقل معلومات استخباراتية لإيران

النقل تكشف 3 أسباب لزيادة تذاكر المترو والقطارات
أخبار مصر

النقل تكشف 3 أسباب لزيادة تذاكر المترو والقطارات
مجهولة الهوية.. العثور على جثة متحللة بشاطئ عجيبة في مطروح
أخبار المحافظات

مجهولة الهوية.. العثور على جثة متحللة بشاطئ عجيبة في مطروح

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة