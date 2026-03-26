أفاد موقع "ABC" الأمريكي بأن شقيق وشقيقته وجهت إليهما تهم تتعلق بتفجير مزعوم في قاعدة ماكديل الجوية بفلوريدا.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، إن الاتهامات تتعلق بعبوة ناسفة بدائية الصنع عُثر عليها بالقرب من مركز الزوار في القاعدة الأسبوع الماضي.

وأوضح المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من فلوريدا، جريجري كيهو، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في تامبا، أن الجهاز وُضع بالقرب من مركز الزوار في 10 مارس، لكنه لم يُكتشف إلا في 16 مارس.

وأضاف أن الجهاز "كان من الممكن أن يكون قاتلاً للغاية" و"كان من الممكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للأشخاص الذين كانوا في نطاقه".

وبحسب "ABC" تم توجيه الاتهامات إلى ألين تشنغ بتهم تشمل محاولة إتلاف ممتلكات حكومية عن طريق الحريق أو الانفجار، وصنع جهاز مدمر بشكل غير قانوني، وحيازة جهاز مدمر غير مسجل.

كما وجهت تهم إلى آن ماري تشنغ بتهمة التواطؤ بعد وقوع الجريمة والتلاعب بالأدلة، بما في ذلك محاولة إخفاء سيارة مرسيدس "GLK 350" سوداء موديل 2010.

وأشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى أن أحد المشتبه بهم الرئيسيين متهم بجرائم تتعلق بالمتفجرات ويتواجد حاليًا في الصين، بينما رهن الآخر الاحتجاز بتهمة التواطؤ والتلاعب بالأدلة.

وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن الشقيقين خططا للفرار، حيث باعا سيارتهما واشتريا تذاكر طيران إلى الصين.