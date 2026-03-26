أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أداء وزير الحرب بيت هيجسيث، مؤكدا أنه "يقوم بعمل رائع" وسط الحرب المستمرة على إيران، وواصفا إياه بـ "الرجل المناسب في الوقت الصعب".

إشادة بوزير الحرب

قال ترامب، اليوم الخميس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "بيت هيجسيث وُلِد لهذا الدور.. إنه يُقدّم أداءً مذهلا"، في إشارة لدعمه الكامل لسياسات الوزير المثيرة للجدل، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

خيبة أمل من التهدئة

كشف الزعيم الأمريكي عن كواليس مثيرة، مشيرا إلى أن هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كاين، كانا "مُحبطين للغاية" من احتمال تفاوض الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار مع طهران.

وأوضح ترامب: "بيت لم يكن يريد تسوية الأمر.. كانا الشخصين الوحيدين اللذين شعرا بخيبة أمل من فكرة التهدئة"، واصفا هذا الموقف بـ "الاتجاه الجيد" الذي يعكس الرغبة في النصر المطلق.

النصر لا التسوية

تابع ترامب إشادته بروح الصقور في إدارته قائلا: "لم يكونوا مهتمين بالتسوية.. كان اهتمامهم منصبا فقط على حسم هذه المعركة وتحقيق النصر"، حيث تتزامن هذه التصريحات في الوقت الذي يُعبّر فيه مشرعون من كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) عن إحباطهم من تضارب الأنباء حول أهداف الحرب ومدتها، ونقص المعلومات الواردة من البيت الأبيض.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.