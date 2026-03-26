أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العالم في حالة ترقب، معلنا عدم تأكده من الالتزام بـ "مهلة الجمعة" التي حددها لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

رهن إشارة فريق المفاوضات

قال ترامب للصحفيين: "لا أعرف بعد.. السيد ويتكوف وجي دي فانس وجاريد كوشنر سيخبرونني ما إذا كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح أم لا، وإذا لم تكن كذلك، فربما لن ألتزم بالمهلة"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس.

يوم ترامب يُساوي دهرا

وفي تعليق مثير يعكس أسلوبه الفريد في إدارة الأزمات، قلل ترامب من أهمية اقتراب الموعد النهائي، قائلا: "لدينا الكثير من الوقت، أتعرفون ماذا؟ اليوم الواحد في (زمن ترامب) يُعد دهرا كاملا".

وتتزامن هذه التصريحات عشية انتهاء "المهلة الثانية"، حيث كان الرئيس الأمريكي قد مدد الموعد الأصلي من يوم الإثنين الماضي إلى الجمعة، لإفساح المجال أمام التحركات الدبلوماسية الجارية.

فريق المفاوضات الخاص

أكد دونالد ترامب، أنه يعتمد بشكل كلي على تقييم فريقه الخاص المكون من نائبه جي دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، الذين كلفهم رسميا بإدارة ملف المفاوضات المعقّد مع طهران، مشيرا إلى أن قرار التصعيد أو التمديد يعتمد على تقاريرهم الميدانية.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.