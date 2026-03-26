إعلان

صواريخ إيرانية تستهدف إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس

كتب : عبدالله محمود

07:15 م 26/03/2026

الصواريخ الإيرانية تستهدف إسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن التلفزيون الإيراني، مساء اليوم الخميس، إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

سقوط شظايا صاروخ إيراني

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط شظايا صاروخ إيراني في منطقة موديعين غربي القدس.

ومن جانبها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في قاعدة سلاح الجو جنوب تل أبيب، عقب رصد صواريخ قادمة من إيران.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، عن سماع دوي انفجارات في تل أبيب الكبرى والقدس المحتلة، بالتزامن مع الهجوم الصاروخي الإيراني.

تفعيل صفارات الإنذارات

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى إطلاق صفارات الإنذار في مطار بن جوريون شرق تل أبيب، بعد رصد هجوم صاروخي، إضافة إلى تفعيل الإنذارات في منطقة شتولا بالجليل الغربي شمال إسرائيل إثر رصد طائرة مسيّرة.

—--

حرب إيران- إيران وأمريكا - الحرب على إيران - هجمات إيران

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

