عبدالعاطي يجدد التأكيد على تضامن مصر مع لبنان وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية

كتب : وكالات

07:10 م 26/03/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني، بحضور يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني وحنين السيد وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية الخميس في بيروت، للتشاور حول مستجدات المشهد اللبناني وإيصال رسالة دعم للبنان الشقيق خلال هذا الظرف الإقليمي الدقيق.

مصر تؤكد انخراطها الكامل كداعم رئيسي للبنان

واستهل عبدالعاطي اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء اللبناني، مؤكدا الدعم الكامل من القيادة السياسية المصرية لجهود الحكومة اللبنانية في تخطي هذه المرحلة الحرجة، ومنوها إلى أن المساعدات العاجلة المقدرة بنحو 1000 طن والتي وجه الرئيس بإرسالها، تأتي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب اللبناني الشقيق، وتعكس انخراط مصر الكامل كداعم رئيسي للحفاظ على مقدرات لبنان ومؤسساته الوطنية.

لبنان يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي

ومن جانبه، نقل رئيس الوزراء اللبناني رسالة شكر واعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدرا التضامن المصري العملي والملموس.

وأكد سلام، أن لبنان حكومة وشعبا يثمن سرعة الاستجابة الإغاثية المصرية، والمواقف المبدئية للقاهرة التي تضع دائما المصلحة العليا للبنان وسلامة أراضيه في صدارة تحركاتها الإقليمية والدولية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبدالعاطي أكد وقوف مصر مع لبنان في هذا الظرف الدقيق، مشيرا إلى أن قيامه بخمس زيارات لبيروت خلال عامين يبرهن على أن أمن واستقرار لبنان يقع في صميم أولويات الدبلوماسية المصرية.

وأكد وزير الخارجية أن شحنة المساعدات تعكس تضامن مصر مع حكومة وشعب لبنان الشقيق، معربا تقدير القاهرة البالغ لجهود المؤسسات اللبنانية في استيعاب النازحين وتوفير الرعاية لهم.

مصر تؤكد رفضها العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان

وشدد وزير الخارجية الرفض المصري القاطع للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإدانة التوغلات البرية في جنوب لبنان والضربات الجوية في جميع أنحاء البلاد، محذرا من التداعيات الكارثية للسياسة الإسرائيلية المعتمدة على تدمير البنى التحتية ودفع مئات الآلاف نحو النزوح القسري، مشددا على أن تحويل الأزمة الإنسانية إلى أداة لتحقيق مكاسب وتوظيفها للضغط العسكري هو أمر يتنافى مع كافة الأعراف الدولية.

وأعاد وزير الخارجية التأكيد على مرتكزات الموقف المصري، والتي تتضمن الوقف الشامل للعدوان، والتنفيذ لقرار مجلس الأمن 1701 دون انتقائية، مجددا دعم مصر للحكومة اللبنانية في مساعيها لبسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية وحصر السلاح في يد مؤسسات الدولة، مؤكدا استمرار جهود القاهرة مع القوى المؤثرة دوليا لفرض التهدئة، وتجنيب لبنان والمنطقة خطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.

