ترامب يتحدى إيران: "لا أهتم بالاتفاق" ولدينا أهداف جديدة سنضربها

كتب : مصطفى الشاعر

07:22 م 26/03/2026

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحة التقارير التي تتحدث عن سعيه المتواصل لإبرام "اتفاق سريع" مع إيران لإنهاء الحرب، مؤكدا أنه "لا يهتم" بالنتائج الدبلوماسية حاليا.

نفي السعي لصفقة سريعة

قال ترامب بلهجة حادة خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "قرأت قصة اليوم تزعم أنني يائس لإبرام صفقة.. أنا لست كذلك، أنا عكس اليأس تماما، والحقيقة أنني لا أهتم بالتوصل لاتفاق الآن".

قائمة أهداف إضافية

كشف ترامب، عن نوايا عسكرية تصعيدية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ليست في عُجلة من أمرها لإنهاء العمليات العسكرية، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس.

وأضاف الرئيس الأمريكي بوضوح: "في الواقع، لدينا أهداف أخرى نريد ضربها قبل أن نغادر أو نُنهي هذه المهمة"، في إشارة صريحة إلى أن الآلة العسكرية الأمريكية لا تزال تمتلك "قائمة أهداف" لم تُنجز بعد في العمق الإيراني.

ترقب لمصير مهلة هرمز

وفي سياق متصل، أبقى دونالد ترامب، العالم في حالة ترقب، معلنا عدم تأكده من الالتزام بـ "مهلة الجمعة" التي حددها لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

