وزير الخارجية يلتقي الرئيس اللبناني في بيروت وينقل رسالة دعم مصرية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، في بيروت، يوم الخميس 26 مارس، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية، حيث نقل رسالة دعم وتضامن من القيادة السياسية والشعب المصري، وبحث الجانبان التطورات الإقليمية في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الإقليم.

واستهل وزير الخارجية اللقاء بنقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره اللبناني، مؤكدًا توجيهات القيادة السياسية بتقديم مختلف أوجه الدعم العاجل للبنان، ومشيرًا إلى أن إرسال شحنة مساعدات إغاثية عاجلة، بلغت نحو 1000 طن، جاء تنفيذًا مباشرًا لهذه التوجيهات، بما يعكس موقف مصر الداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه في ظل الظروف الراهنة.

ومن جانبه، طلب الرئيس اللبناني نقل شكره وتقديره إلى الرئيس السيسي، معربًا عن امتنانه للمواقف المصرية، ومثمنًا سرعة الاستجابة في تقديم الدعم الإنساني للنازحين، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات بين البلدين ودور مصر في دعم استقرار المنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، أن عبد العاطي أكد خلال المباحثات أن هذه الزيارة، وهي الخامسة له إلى بيروت خلال أقل من عامين، تعكس حجم الاهتمام المصري بدعم لبنان، مشيدًا بجهود مؤسسات الدولة اللبنانية في تقديم الرعاية للمتضررين، ومعربًا عن ثقة مصر في قدرة لبنان على تجاوز التحديات الراهنة.

وتناول اللقاء التطورات الميدانية، حيث شدد عبد العاطي على إدانة مصر للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك الغارات الجوية والتوغلات البرية في جنوب لبنان، واستهداف مواقع قوات اليونيفيل، معتبرًا ذلك انتهاكًا للسيادة اللبنانية والقانون الدولي.

كما أعرب عن رفض مصر لسياسات العقاب الجماعي، بما في ذلك تدمير البنية التحتية وإنذارات الإخلاء التي أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص، محذرًا من استغلال الأوضاع الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار قرار مجلس الأمن 1701، مؤكدًا دعم مصر لمؤسسات الدولة اللبنانية، وعلى رأسها الجيش، في بسط سيادتها على كامل أراضيها.

وفي هذا السياق، رحب الوزير بالمبادرة التفاوضية التي أعلنها الرئيس عون، معتبرًا أنها تمثل أساسًا مهمًا يمكن البناء عليه للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

واختتم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على استمرار الاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، ومنع تفاقم الأوضاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الانتهاكات في لبنان.